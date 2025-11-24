Разоблаченный астрономом инопланетный корабль резко сменил курс

Межзвездный объект 3I/ATLAS ускорился, чтобы скорректировать курс на Юпитер для десантирования технологий. Директор-основатель Инициативы по черным дырам Гарвардского университета Ави Лоуб выдвинул эту гипотезу на личном сайте .

НАСА зафиксировало, как при приближении к Солнцу 3I/ATLAS совершил неожиданный маневр методом негравитационного ускорения. Лоуб увидел в этом еще одно доказательство искусственного происхождения межзвездного объекта. Он предположил, что тот специально скорректировал курс для полета на Юпитер и высадки технологических устройств — спутников.

«С этой целью 3I/ATLAS должен добраться до гравитационного радиуса Юпитера — так называемый радиус Хилла, внутри которого гравитация Юпитера сильнее гравитационного поля Солнца», — объяснил он.

Несмотря на доводы Лоуба, НАСА объявило 3I/ATLAS кометой из другой звездной системы. Она приблизится к Земле в декабре.