В НАСА заявили, что межзвездный объект 3I/ATLAS точно является кометой

Замруководителя НАСА Амит Кшатрия сообщил на брифинге, что межзвездный объект 3I/ATLAS является кометой. Его заявление опубликовали на сайте агентства.

«Этот объект является кометой. Он выглядит и ведет себя как комета, все данные указывают на то, что это комета, но он прибыл в нашу Солнечную систему извне», — сказал он.

На брифинге также продемонстрировали снимки кометы, ранее не опубликованные. В их числе были кадры, зафиксированные камерой HiRISE американской автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, которая работает на орбите вокруг Марса.

В пресс-релизе НАСА сообщили, что 19 декабря комета 3I/ATLAS подойдет к Земле не ближе, чем на 170 миллионов миль (273 миллионов километров). Это почти в два раза больше расстояния между Землей и Солнцем.

Космические аппараты продолжают наблюдать за межзвездным объектом, движущимся через Солнечную систему. Небесное тело, как ожидается, пересечет орбиту Юпитера весной 2026 года. Оно не представляет угрозы для Земли.

Ранее конгресс США потребовал раскрыть данные по межзвездному объекту 3I/ATLAS.