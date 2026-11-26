Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле 27 ноября, геомагнитная обстановка начнет ухудшаться уже в четверг. Об этом сообщил сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По прогнозам астрономов, вероятность магнитного шторма в пятницу составит примерно 60%.

По данным исследователей, геомагнитный индекс Kp в этот день может подняться до пяти баллов. Первые изменения фона проявятся накануне: 26 ноября вероятность бури составит 51%, еще в 30% случаев возможны возмущения магнитосферы, а вероятность спокойного состояния оценили в 19%.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии рассказали, что 22 и 23 ноября на Солнце не было ни одной вспышки категории «C» и выше, активности на звезде после нескольких суток колебаний упала до нуля. Специалисты предположили, что такое состояние будет устойчивым. По их словам, оно может продлиться до 5-7 дней.