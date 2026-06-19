Археологи воссоздали гибель жителя Помпей с помощью ИИ

Ученые Археологического парка Помпеи и Университета Падуи с помощью искусственного интеллекта воссоздали последние минуты жизни мужчины, погибшего при извержении Везувия в 79 году нашей эры. Об этом сообщил Popular Science .

Археологи нашли останки двух мужчин у ворот Порта-Стабиа — одного из главных выходов из Помпей. По данным исследователей, они оба пытались добраться до побережья, но старший, предположительно в возрасте от 20 до 30 лет, погиб под градом вулканических обломков.

Рядом с телом обнаружили бронзовые монеты, керамическую лампу и терракотовую ступку с трещинами. Ученые предположили, что мужчина во время бегства пытался прикрыть ею голову. Именно его сделали героем видеореконструкции.

«Огромный объем археологических данных Помпеи и других памятников таков, что только с помощью искусственного интеллекта мы сможем в полной мере их защитить и представить публике. И важно, чтобы это делали именно мы, археологи, потому что иначе это сделают другие, у которых нет необходимой научной и гуманитарной базы», — заявил генеральный директор парка Габриэль Цухтригель.

Археолог Университета Падуи Якопо Бонетто пояснил, что генеративный ИИ помог быстро обработать данные раскопок и создать визуальный материал, близкий по качеству к фотографии. При этом ученые признали риски: доступность таких инструментов может привести к появлению недостоверного контента.

Ранее современные технологии помогли немецким ученым найти могилу кельтского князя. Находку обнаружили, когда готовились к строительству солнечной электростанции в районе города Бад-Камберг.