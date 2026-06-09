Археологи в Германии нашли могилу кельтского князя с помощью современных технологий

Археологи обнаружили в горах Таунус в земле Гессен могилу древнего кельтского князя. Эксперты считают эту находку одной из важнейших в истории региона, написал журнал Arkeonews .

Во время археологических работ перед строительством солнечной электростанции в районе города Бад-Камберг были проведены геомагнитные исследования. Они выявили под землей очертания монументального комплекса — круговую структуру с прямоугольной аномалией внутри. При первых же раскопках были обнаружены фрагменты железного наконечника копья, что подтвердило наличие погребальной камеры, добавили «Известия».

Хотя деревянные стены гробницы и останки человека полностью разложились за 2,5 тысячи лет, погребальный инвентарь сохранился в отличном состоянии. Среди находок выделяются три массивных золотых кольца, которые, по мнению исследователей, покойный носил на шее, руке и пальце. Такие предметы в Европе раннего железного века были видимыми маркерами ранга, идентичности и социальной власти.

Всего на месте раскопок собрано около 100 артефактов, включая бронзовые бусы, части пояса и керамические сосуды. В настоящее время хрупкие объекты изучаются специалистами Государственного управления по охране памятников в Висбадене с помощью рентгенографии.