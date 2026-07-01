Археологи нашли поселение бронзового века в 18 километрах от Челябинска

Археологи Челябинского государственного университета нашли укрепленное поселение бронзового века в 18 километрах от Челябинска. Открытие расширило представления о границах южно-уральской Страны городов, сообщила пресс-служба вуза.

Поселение «Шибаево 1» находилось в Еткульском муниципальном округе. Ранее специалисты считали его обычным неукрепленным поселком бронзового века.

В мае команда археологов провела шурфовку и микромагнитную съемку части территории. Они установили, что поселение изначально создавали как укрепленное: оно имело прямоугольную форму, ров, общую стену и жилые помещения внутри.

В университете отметили, что находка доказала освоение людьми эпохи Аркаима не только степных, но и лесостепных пространств Южного Урала.

Ранее французский археолог и профессор Льежского университета Франсуа Дессе первым из ученых расшифровал линейную эламскую письменность. Таблички с посланиями древней цивилизации на территории Ирана не могли прочитать более 120 лет.