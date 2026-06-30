Спустя 120 лет после открытия археолог прочел письмо древней цивилизации

Французский археолог, профессор Льежского университета Франсуа Дессе первым из ученых смог расшифровать линейную эламскую письменность. Таблички с посланием древней цивилизации на территории Ирана не могли прочесть более 120 лет. Об этом сообщил France 24 .

Впервые таблички с геометрическими узорами возрастом около четырех тысяч лет обнаружили в 1903 году при исследовании археологического памятника Сузы. В 2006 году Дессе, участвуя в раскопках на юге Ирана, нашел похожие артефакты.

Система письма на табличках состоит из 77 геометрических узоров и восходит к цивилизации Элама бронзового века. Археолог заявил, что только ее можно считать местной для Ирана, так как клинопись, арабский и греческий алфавиты завезли с Запада.

Дессе сделал прорыв, изучив вазы из коллекции Махбубиана в Лондоне. Он понял, что на табличках шла речь о правителе по имени Шилхаха, который жил примерно в 1950 году до нашей эры.

«Ключ к расшифровке письменности, как это часто бывает, кроется в именах собственных: названиях мест, богов, царей. <…> Мне удалось получить доступ к 10 новым текстам, и ключ был в них», — сказал исследователь.

Ранее ученые нашли прототип Стоунхенджа. Он находился в пяти километрах от знаменитого каменного сооружения.