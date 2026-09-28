Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание и заморозки в Подмосковье

К концу рабочей недели в столичном регионе похолодает, а на востоке Московской области вероятны слабые локальные заморозки. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, до среды включительно сохранится относительно теплая погода. Днем температура составит +15…+17 градусов, ночью — от пяти до 10 градусов тепла.

С начала октября из-за скандинавского антициклона произойдет смена воздушных масс. Дневная температура опустится до +11…+13 градусов, а ночная — до +3…+5 градусов. К концу рабочей недели на востоке Подмосковья на фоне прояснений не исключены слабые заморозки.

При этом практически до выходных в регионе не ожидается дождей. Сухую погоду определит высокое атмосферное давление на уровне 760–762 миллиметров ртутного столба.