Жители Воскресенска отпраздновали День Победы в усадьбе Кривякино | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 00:12 Жители Воскресенска отпраздновали День Победы в усадьбе Кривякино Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

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Центральной площадкой празднования Дня Победы в Воскресенске стал парк усадьбы Кривякино. Для жителей Воскресенска был проведен концерт, организована выставка военного оружия, а также был открытый кинопоказ.

Сегодня основной площадкой празднования 9 Мая стал парк Кривякино. У жителей Воскресенска была возможность увидеть оружие, использовавшееся на фронте, послушать военные песни в исполнении коллективов, а на шахматной площадке играл духовой оркестр.

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«День Победы — один из самых значимых и особенных дней для каждого жителя нашей страны. В этот день мы собираемся вместе, чтобы отметить этот великий праздник и почувствовать единение», — написал на совей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

На центральной аллее — стена памяти с фотографиями воскресенцев, воевавших на полях сражений. Можно было попробовать кашу из полевой кухни и согреться горячим чаем. Вечером в 20.00 был кинопоказ под открытым небом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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