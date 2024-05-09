«Особенный, трепетный праздник для каждого». Губернатор Подмосковья поздравил ветеранов перед парадом Победы | 360°

Важное 09 мая 2024, 09:21 «Особенный, трепетный праздник для каждого». Губернатор Подмосковья поздравил ветеранов перед парадом Победы Губернатор Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы

Читать 360 в

Ветеранов Великой Отечественной войны пригласили в Дом правительства Подмосковья перед парадом Победы на Красной площади. Это всегда особенный и трепетный праздник для каждого жителя страны, сказал губернатор Андрей Воробьев, поприветствовав героев.

«С Днем великой Победы! Сегодня мы чтим память наших дедов и прадедов — героев, которые отстояли нашу родину от фашизма. Это особенный, трепетный праздник для каждого человека и для каждой семьи в нашей стране», — сказал глава Подмосковья.

В этот день двойной праздник у ветерана Клавдии Викторовны Мальцевой. Она пережила блокаду Ленинграда и отмечает 88-й день рождения.

«Здоровья вам, дорогая Клавдия Викторовна, благополучия и добра», — обратился к ней Андрей Воробьев.

Губернатор поблагодарил ветеранов за мир и за чистое небо над головой.

Мы всегда стараемся окружить заботой. Наша главная задача, наш долг — сохранить память об их подвиге. И мы сохраним. Андрей Воробьев

Парад Победы будут транслировать по федеральным каналам с 10:00. Вся страна отмечает великий день в истории.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».