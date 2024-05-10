Жители Люберец станцевали Майский вальс в канун Дня Победы | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 18:25 Жители Люберец станцевали Майский вальс в канун Дня Победы Телеканал «360»

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В канун Дня Победы жители Люберец станцевали Майский вальс перед КЦ «Дом офицеров». Для жителей были организованны мастер-классы, ретровыставка, приглашены творческие коллективы.

На мероприятие приглашены представители молодежных и ветеранских организаций, депутаты, семьи бойцов специальной военной операции и военнослужащие.

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Акция Майский вальс «От сердца к сердцу» проводится в этом году в Московской области на двух региональных площадках — в Дмитрове и Люберцах. Приурочена она к 79-й годовщине Великой Победы. Инициатором мероприятия является Женское движение «Единой России» при поддержки администрации городского округа Люберцы.

«Большое количество наших коллективов, молодежи, жителей города пришло. Принимают участие. И конечно же, все это связано с преддверием нашего самого главного, святого праздника — Дня Победы. Для него все это настроение, улыбки на лицах. Это очень создает хороший фон для того, чтобы все мероприятия, которые проходят по всему округу, максимально расширялись», — глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В рамках мероприятия перед культурным центром прошли тематические мастер-классы, акция «Георгиевская лента», ретровыставка. Были приглашены творческие коллективы округа. После вальса все желающие смогли отведать солдатской каши.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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