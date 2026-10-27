Терапевт Кондрахин рекомендовал пациентам старше 45 лет ежегодно делать гастроскопию и колоноскопию

Россиянам после 40 лет важно регулярно проходить диспансеризацию для своевременного выявления заболеваний. Об этом Zvezdanews рассказал терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, базовый чекап включает общий анализ крови и мочи, биохимию с проверкой глюкозы и холестеринового обмена, а также тест на гепатит С. Пациентам старше 45 лет врач рекомендует ежегодно делать гастроскопию и колоноскопию.

В обследование для женщин также входят маммография, мазки на цитологию и ВПЧ, а для мужчин — УЗИ предстательной железы, тест на ПСА, спермограмма и анализы на инфекции.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об обновлении порядка диспансеризации: гражданам до 59 лет доступна оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний, а для длительно курящих предусмотрели УЗИ брюшной аорты и компьютерную томографию.