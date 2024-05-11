Жители деревни Русавкино-Романово в Балашихе провели субботник | 360°

Подмосковье 11 мая 2024, 12:57 Жители деревни Русавкино-Романово в Балашихе провели субботник Фото: Олег Герасимов

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Жители деревни Русавкино-Романово в Балашихе провели «генеральную уборку» территории поселения. Собственными силами они устроили масштабный субботник.

Отправной точкой уборки стала конечная автобусная остановка в деревне. Порядок навели на всей Березовой аллее.

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Местные активисты собрали мусор в мешки, загрузили в грузовик и вывезли. Большинство ранее выявленных недочетов во время осмотра территорий в городском округе удалось устранить, а оставшиеся работы проведут в ближайшее время.

Так, в микрорайоне Алекеевская роща выровняют провалившийся грунт. В деревне Федурново установят дополнительные дорожные знаки. Также решено сделать профилирование дорог в деревне — грейдер пройдет по проблемным участкам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что парки Подмосковья благоустроят с учетом мнений жителей.

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