Провалы грунта в Балашихе устранят в ближайшее время | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 19:33 Провалы грунта в Балашихе устранят в ближайшее время Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Читать 360 в

Провал грунта выявили на 14 дворовых территориях в микрорайоне Алексеевская роща в Балашихе. Устранить проблему должны в ближайшее время, для этого завезут новый грунт.

Недочеты выявили во время обхода территории, который проводила заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян совместно с активными жителями, представителями управляющей компании. Осмотрели состояние дорог, дворов и детски площадок.

Реклама

«Хочу отметить хорошую работу управляющей компании в плане восстановления озеленения после такой трудной и суровой зимы. Хочется сказать о том, что все содержится в хорошем состоянии. Необходимо проработать вопросы с разрушенной площадкой возле магазина „Магнит“, провалы грунта нужно устранить. Будем прорабатывать эти вопросы», — сказала Лилия Татевосян.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».