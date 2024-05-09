Провалы грунта в Балашихе устранят в ближайшее время | 360°

09 мая 2024, 19:33
Провалы грунта в Балашихе устранят в ближайшее время
Провал грунта выявили на 14 дворовых территориях в микрорайоне Алексеевская роща в Балашихе. Устранить проблему должны в ближайшее время, для этого завезут новый грунт.
Недочеты выявили во время обхода территории, который проводила заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян совместно с активными жителями, представителями управляющей компании. Осмотрели состояние дорог, дворов и детски площадок.
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«Хочу отметить хорошую работу управляющей компании в плане восстановления озеленения после такой трудной и суровой зимы. Хочется сказать о том, что все содержится в хорошем состоянии. Необходимо проработать вопросы с разрушенной площадкой возле магазина „Магнит“, провалы грунта нужно устранить. Будем прорабатывать эти вопросы», — сказала Лилия Татевосян.Всего проверили 30 дворовых территорий.
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