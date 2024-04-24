Подмосковье 24 апреля 2024, 16:39 «Голосуют наши жители». Андрей Воробьев — о благоустройстве парков Подмосковья Воробьев: парки Подмосковья благоустроят с учетом мнений жителей Медиасток.рф

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В этом году в Подмосковье обновят еще несколько парков и общественных пространств по президентскому проекту. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что локации для благоустройства выбирают сами жители.

«У нас уже 30 территорий благоустроили. Следующие территории, которые победили в этом году, тоже претерпят заметные изменения. За них голосуют наши жители, а наша задача — чтобы все было сделано на достойном уровне. Кроме того, у нас ведется работа в 22 парках и лесопарках. Они также должны отвечать всем необходимым требованиям. Мы должны думать и о том, как наполнить их жизнью. Это и безопасность, и все, что касается малого бизнеса», — отметил губернатор.

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Сейчас парки активно готовят к праздникам. С начала апреля устранили почти все дефекты, о чем доложил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«У нас было выявлено 12,3 тысячи дефектов, из них 9,1 тысячи текущих и 3,2 тысячи ресурсных, которые требуют времени и средств. На сегодняшний день устранены практически все текущие дефекты. Что касается дефектов ресурсных, их осталось 224», — отметил министр.

В парках помыли дорожки, опилили сухие деревья, собрали листву, покрасили скамейки, провели другие работы. Полностью завершить подготовку парков к весенне-летнему периоду планируется до 26 апреля.

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