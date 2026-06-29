Жителей Подмосковья предупредили о густом тумане ночью и утром во вторник

МЧС: ночью и утром 30 июня в Подмосковье ожидается густой туман

Густой туман ожидается в Московской области со второй половины ночи и утром 30 июня. Об этом предупредили в региональном РСЧС .

Видимость составит от 200 до 800 метров. Спасатели призвали жителей региона соблюдать осторожность.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни температура в Подмосковье будет колебаться от +15 до +31 градуса днем и от +11 до +19 ночью. Погоду ожидают малооблачную, вероятность осадков невелика.

Комитет лесного хозяйства Московской области сообщил о низком и среднем уровне пожароопасности в разных районах Подмосковья.

В Москве пик потепления придется на четверг: термометры покажут до +30 градусов.