Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 1 июля

Сегодня и в ближайшие дни температура будет колебаться от +15 до +31 градуса днем и от +11 до +19 градусов ночью. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков.

Помимо этого, 28 июня на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. Однако важно помнить, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Также стоит учесть, что в Московской области ожидается разная степень пожарной опасности в различных лесничествах. Так, 29 июня на большей части территории региона прогнозируется третий класс пожарной опасности, а в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Истринском и Шатурском лесничествах — второй класс.

30 июня на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности. При этом в Волоколамском и Истринском лесничествах будет первый класс, а в Бородинском, Звенигородском, Луховицком, Сергиево-Посадском и Шатурском — третий класс.

1 июля на большей части территории Московской области также ожидается второй класс пожарной опасности, а в Бородинском, Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском и Сергиево-Посадском лесничествах — третий класс.