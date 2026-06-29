Москвичам рассказали, когда в столице наступит пик потепления

Синоптик Тишковец: в четверг потепление в Москве выйдет на пик

Со вторника, 29 июня, погода в Москве начнет улучшаться благодаря гребню антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

В дневное время температура достигнет +25…+28 градусов. В среду ночью ожидается +15…+18, в середине дня — +26…+29 градусов, преимущественно без осадков.

«В четверг потепление в Москве выйдет на пик. Днем столбики максимальных термометров поднимутся до +27…+30, что на пять-шесть градусов выше нормы», — рассказал Тишковец.

Однако уже в пятницу ожидается холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Дневная температура понизится до +23…+26.

Ранее стало известно, что осадки в Москве и Подмосковье уложились в июньскую норму. До 28 июня выпало 72 миллиметра.