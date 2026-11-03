Житель Луховиц Игорь Генералов получил нагрудный знак «Почетный донор России» за многолетнюю помощь пациентам. Награду ему вручил главный врач Коломенской больницы Николай Макаров, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Мужчина сдает кровь уже 20 лет. Первые донации проходили в Луховицах, позднее он стал посещать отделение переливания крови Коломенской больницы.

«С большой радостью вручил почетный знак человеку, который 40 раз сдавал кровь для наших пациентов. Кровь одного донора может быть использована для переливания сразу двум пациентам. Доноры — это наш бесценный ресурс, который наравне с мастерством врачей помогает спасать жизни», — отметил главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Получение награды мужчина совместил с очередной, уже 41-й донацией. Останавливаться на достигнутом он не собирается.

Всего с начала 2026 года почетными донорами стали 11 человек, сдающих кровь в Коломенской больнице.

Присоединиться к донорскому движению могут и другие жители. Запись ведется по телефону 8 (496) 612-34-74: по понедельникам и пятницам с 8:00 до 15:00, со вторника по четверг — с 12:00 до 15:00.