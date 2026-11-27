В поселке Поварово городского округа Солнечногорск строят многоквартирный дом со встроенным детским садом, под который выделили более 1,2 тыс. кв. метров. Завершить строительство ЖК «Поварово-Молодежный-2» на Школьной улице планируют до конца 2027 года, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Подмосковья.

В 17-этажной новостройке предусмотрено 705 квартир различных планировок, коммерческие помещения на первом этаже и индивидуальные кладовые на подземном уровне. Входы в подъезды оборудуют без ступеней, а во дворе обустроят детскую игровую площадку.

Строительная готовность объекта достигла 61%. В настоящее время специалисты занимаются остеклением здания, устройством кровли и фасадов, монтажом инженерных коммуникаций.

Вблизи жилого комплекса работают две школы, два детских сада, взрослая и детская поликлиники. Транспортную доступность обеспечивает железнодорожная станция Поварово-1, откуда можно добраться до Зеленограда с возможностью пересадки на МЦД-3.

За процессом строительства следят специалисты Главгосстройнадзора Московской области.