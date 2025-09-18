Второй этап капремонта корпуса школы № 24 в Мытищах завершат до конца года

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая проверила ход обновления второго корпуса школы № 24. Все работы идут по графику.

Участие в комиссии приняли также муниципальные депутаты и директор образовательного учреждения. На стройплощадке работают 60 человек.

Рабочие уже завершили демонтаж старых конструкций, провели штукатурку и стяжку. Сейчас специалисты ремонтируют фасад и монтируют электросистемы.

Далее они приступят к чистовой отделке помещений, замене мебели и оборудования. Все работы должны завершить до конца этого года.

Кроме того, летом следующего года здесь проведут комплексное благоустройство территории. Оборудуют новое современное спортивное ядро с игровыми зонами.

Отметим, что всего до конца этого года в Московской области заработают еще шесть школ.

Ранее мы рассказывали о том, что совещание по вопросу подготовки округа к зиме прошло в Мытищах.