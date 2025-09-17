Совещание по вопросу подготовки округа к зиме прошло в Мытищах

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров провел совещание по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к осенне-зимнему периоду. Участие в мероприятии приняли представители министерства чистоты, МЧС и других профильных организаций.

Основными темами стали: готовность коммунальных объектов к отопительному сезону, взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний с надзорными органами.

Особое внимание уделили вопросу, который подняли специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций: обустройство площадок для размещения пожарной и специальной техники вблизи жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, что позволит оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Участники совещания отметили, что основные работы завершены, и объекты жилищно-коммунального хозяйства готовы к эксплуатации в зимний период. Представители министерства чистоты заверили, что ведется постоянный мониторинг состояния коммунальной инфраструктуры.