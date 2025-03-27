Вставить зубы бесплатно. Жителям Подмосковья напомнили о программе протезирования

В Подмосковье реализуется программа бесплатного протезирования зубов, с начала 2025 года более восьми тысяч человек подали заявки. Как восстановить улыбку и какие потребуются документы, рассказал ведущей 360.ru Регионе Ореховой главврач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

Программа бесплатного протезирования в Подмосковье, по его словам, очень востребована. Список категорий людей, получающих этот вид медицинский помощи, большой.

«Кто же может ею воспользоваться? В первую очередь, это почетные граждане Московской области. Также ветераны труда и воинской службы при выходе на пенсию, труженики тыла, реабилитированные лица, неработающие пенсионеры без льготного статуса», — сообщил доктор.

Участники СВО могут вставить зубы по губернаторской программе помощи. Каюгин уточнил, что по ней бесплатное протезирование проведут на сумму более 100 тысяч рублей, а при наличии ранений в челюстно-лицевую область — на миллион рублей.

«Льгота такая нужная, востребованная. Многие наши ребята ей пользуются. Мы достаточно большую работу в этом направлении ведем, регулярно стараемся встречаться с ребятами, объяснять. Просто многие не знают о ней или что-то слышали», — сказал Каюгин.

Протезирование проводится по направлению стоматолога. Среди обязательных документов — удостоверение о праве на льготу в зависимости от категории, паспорт, документы, подтверждающие прекращение трудовой деятельности, доход членов семьи или одиноко проживающего пациента. Можно приложить также сведения о регистрации по месту жительства, назначении и размере пенсии, документ с информацией о дате последнего предоставления мер социальной поддержки по зубопротезированию.

Собеседник 360.ru посоветовал при посещении стоматологической поликлиники взять в регистратуре памятку-бегунок о том, что нужно взять с собой, чтобы не забыть что-то важное.