Подмосковным бойцам СВО напомнили о возможности бесплатного зубопротезирования

Бесплатное протезирование зубов доступно бойцам СВО в Подмосковье. О том, где можно пройти лечение рассказал телеканалу «360» главный врач Домодедовской городской стоматологической поликлиники, кандидат медицинских наук Михаил Каюгин.

Лечение одного участника специальной военной операции обходится примерно в 120 тысяч рублей. Если речь идет о бойцах с травмами челюстно-лицевой области, сумма может достигать миллиона рублей. По словам Каюгина, это значительная поддержка.

«В Московской области работают очень хорошие программа от губернатора, которая позволяет участникам СВО бесплатно спротезироваться не бюджетными видами конструкций протезов. Сюда входят металлокерамика, имплантаты и костные операции», — отметил спикер.

В Подмосковье проводят комплексное лечение, предлагая различные варианты в зависимости от ситуации. Многие бойцы приезжают на лечение во время отпуска, который длится две-две с половиной недели, поэтому врачи стараются уложиться в эти сроки. Когда пациент находится на реабилитации, времени больше, и план лечения можно скорректировать. Каждому предлагают несколько вариантов, чтобы он мог выбрать наиболее подходящий для себя.

Напомним, в Подмосковье работает пять медучреждений, оказывающих услуги по бесплатному зубопротезированию для бойцов СВО: Московская областная стоматологическая поликлиника, а также клиники в Домодедове, Королеве, Балашихе и Красногорске.