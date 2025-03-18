«Стараемся окружить заботой и поддержкой». Воробьев — о помощи бойцам СВО в Подмосковье
Андрей Воробьев напомнил о поддержке бойцов СВО в Подмосковье
Свыше 20,8 тысячи человек обратились в фонд «Защитники Отечества» за время его работы в Подмосковье. Там участники СВО и их семьи могут получить помощь при трудоустройстве, обучении и реабилитации. О том, как устроена система поддержки военнослужащих, напомнил губернатор Андрей Воробьев.
Внимание и помощь ветеранам СВО — одно из ключевых направлений работы правительства. По поручению президента она строится на системном подходе и едином стандарте, напомнил губернатор в Telegram-канале.
Всего в Подмосковье для бойцов действуют около 30 мер поддержки. Это помощь в получении протезов, реабилитации, трудоустройстве, а также бесплатное питание в школах для детей и многое другое. Об этом губернатор напомнил на встрече с руководителями муниципальных отделений ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.
«Каждого, кто обращается к нам за помощью, мы стараемся окружить заботой и поддержкой», — отметил Воробьев.
Фонд «Защитники Отечества» помогает военнослужащим и их близким оформлять выплаты, документы, а также проходить реабилитацию и лечение. Все вопросы там можно решить в режиме «одного окна». Центры поддержки и социальные координаторы есть в каждом округе региона.
«У нас в регионе работают три центра реабилитации для участников СВО: Ясенки в Подольске, Протэкс-центр в Коломне и с декабря — Центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. Более тысячи человек уже прошли процесс восстановления», — напомнил губернатор.
Кроме того, 3 марта запустили образовательную программу «Герои Подмосковья».
«Каждый из бойцов проявил себя на фронте — нам нужны такие люди в госуправлении, и поэтому хотим дать им возможность проявить себя здесь, на гражданке, чтобы вместе мы сделали Подмосковье еще лучше и комфортнее», — сказал Воробьев.