Свыше 20,8 тысячи человек обратились в фонд «Защитники Отечества» за время его работы в Подмосковье. Там участники СВО и их семьи могут получить помощь при трудоустройстве, обучении и реабилитации. О том, как устроена система поддержки военнослужащих, напомнил губернатор Андрей Воробьев .

Внимание и помощь ветеранам СВО — одно из ключевых направлений работы правительства. По поручению президента она строится на системном подходе и едином стандарте, напомнил губернатор в Telegram-канале.

Всего в Подмосковье для бойцов действуют около 30 мер поддержки. Это помощь в получении протезов, реабилитации, трудоустройстве, а также бесплатное питание в школах для детей и многое другое. Об этом губернатор напомнил на встрече с руководителями муниципальных отделений ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.

«Каждого, кто обращается к нам за помощью, мы стараемся окружить заботой и поддержкой», — отметил Воробьев.