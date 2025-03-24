Свыше 8 тыс. жителей Подмосковья оформили льготу на протезирование зубов с января

Фото: Медиасток.рф

Ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также другие льготники в Подмосковье могут бесплатно установить зубные протезы. Более восьми тысяч заявлений на получение справки для проведения процедуры подали с начала года на региональном портале госуслуг.

В Мингосуправления Московской области отметили, что бесплатно изготовить или отремонтировать протезы можно по показаниям стоматолога.

Услугу можно оформить на сайте госуслуг. Для этого необходимо посетить врача, получить направление, а затем заполнить форму в разделе «Выдача справки, подтверждающей наличие права на бесплатное зубопротезирование».

Решение по заявлению поступит в личный кабинет.

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