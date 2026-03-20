Врачи Дмитровской больницы провели выездную диспансеризацию в Заречье

В городе Дмитров, на Старо-Рогачевской улице, возле Введенского храма в Заречье, специалисты Дмитровской больницы организовали выездную медицинскую комиссию.

Пациенты смогли сдать кровь на клинический и биохимический анализы, пройти электрокардиографию, флюорографию и маммографию, а также измерить внутриглазное давление.

Большинство пришедших на встречу были пенсионеры, для которых добраться до центра города и обойти всех необходимых врачей – сложная задача. Теперь они получили возможность пройти обследования рядом с домом.

Медики рассказали, что во время выездов мобильных ФАПов они регулярно регистрируют хронические неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет, болезни органов дыхания и кровообращения. Пациентов ставят на диспансерный учет и начинают лечение.

Врачи напоминают, что для прохождения обследований необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Следующий пункт мобильного обследования – поселок Некрасовский.