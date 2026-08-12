Ветеран войны Любовь Вошина в Красногорске отметила 100-летний юбилей
Ветерану Великой Отечественной войны и почетному жителю Красногорска Любови Вошиной исполнилось 100 лет. Поздравить Любовь Михайловну с юбилеем по доброй традиции приехал депутат Московской областной думы Роман Володин
От лица губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, совета ветеранов и депутатского корпуса имениннице вручили цветы и подарки, среди которых — новый телевизор. Теперь ветеран сможет смотреть любимые передачи на большом экране.
Любови было 15 лет, когда началась война. В 1941 году, перед приходом немецких войск, в Истринском районе при Глебовской птицефабрике был сформирован истребительный батальон, в которой вошли в основном девушки и юноши. Их задачей была проверка документов в деревнях, выявление диверсантов и дезертиров, а также контроль за соблюдением светомаскировки. Любовь Михайловна служила в этом батальоне.
О тех временах напоминают награды и медали. Среди них — «За оборону Москвы», «За трудовую доблесть России». После войны Любовь Михайловна вернулась к мирному труду, работала бухгалтером на птицефабрике. В 1951 году переехала в Нахабино, где живет и по сей день.
На вопрос о секрете долгой и счастливой жизни Любовь Михайловна отвечает просто: нужно уважать и беречь всех своих родных и близких.