Ветеран войны Любовь Вошина в Красногорске отметила 100-летний юбилей

От лица губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, совета ветеранов и депутатского корпуса имениннице вручили цветы и подарки, среди которых — новый телевизор. Теперь ветеран сможет смотреть любимые передачи на большом экране.

Любови было 15 лет, когда началась война. В 1941 году, перед приходом немецких войск, в Истринском районе при Глебовской птицефабрике был сформирован истребительный батальон, в которой вошли в основном девушки и юноши. Их задачей была проверка документов в деревнях, выявление диверсантов и дезертиров, а также контроль за соблюдением светомаскировки. Любовь Михайловна служила в этом батальоне.