Ветеран из Фрязина Иван Жучков поделился секретом долголетия

Иван Жучков 7 июля отметил 100-летний юбилей. Более 40 лет своей жизни он посвятил военной службе, прошел Великую Отечественную войну и сейчас занимается патриотическим воспитанием молодежи во Фрязине.

На фронт Жучков отправился в 18-летнем возрасте. Он участвовал в освобождении Белоруссии, Венской и Берлинской операциях.

После Победы Иван Жучков продолжил службу в Приволжском федеральном округе, а затем в Ракетных войсках стратегического назначения. В 1987 году он вышел в отставку в звании полковника.

Сейчас ветеран проводит работу с молодежью во Фрязине и участвует в создании выставок на военную тематику. В этом ему помогает супруга Алла Власовна.

Одним из факторов своего долголетия ветеран считает отсутствие вредных привычек. За всю жизнь, по его словам, он не выкурил ни одной сигареты.

В 2021 году ветеран получил диплом первой степени премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен». Денежные средства с премии он направил на создание и развитие трех музеев боевой славы в Подмосковье.