100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Ивану Жучкову

Почетному жителю наукограда Фрязино, ветерану Великой Отечественной войны Ивану Жучкову сегодня исполнилось 100 лет. В городском Дворце культуры «Исток» собрались представители местной администрации, общественных и молодежных организаций, а также жители наукограда, чтобы поздравить его с вековым юбилеем.

Первым выступил глава городского округа Дмитрий Воробьев. Он передал Ивану Ивановичу поздравления от президента России и губернатора Подмосковья.

В зале прозвучало много искренних и добрых слов и пожеланий. Иногда на глазах выступающих и зрителей можно было увидеть слезы — особенно в те моменты, когда юбиляр рассказывал истории о войне.

Иван Жучков родился 7 июля 1926 года в Уссурийске. Рано потеряв родителей, воспитывался в детском доме в Ташкенте. В семнадцать лет поступил в школу авиамехаников, а уже меньше чем через год отправился на фронт. Он прошел войну от Полтавы до Берлина, служил на 1-м Украинском фронте, освобождал Вену и Берлин, участвовал во взятии Рейхстага. Победу встретил в штабе пятой ударной армии.

В 1983 году Иван Жучков переехал во Фрязино и начал свою педагогическую карьеру в школе №7, которая позднее получила статус лицея. Там он за собственные средства организовал музей Боевой славы. Сейчас Иван Иванович полон сил и энтузиазма и продолжает воспитывать молодое поколение, показывая на собственном примере, как важно любить свою Родину.

После торжественной части для ветерана и всех посетителей устроили концерт. Местные музыканты и танцоры исполнили песни военных лет и еще раз поздравили Ивана Ивановича с вековым юбилеем.