Воробьев назвал Китай крупнейшим торговым партнером Московской области

Китай за последние несколько лет стал ключевым торговым и бизнес-партнером Московской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев . Он подчеркнул, что подмосковные товары занимают 8% в общей доле взаимного товарооборота России и КНР.

Кроме того, бизнес соседней страны продолжил развитие совместных проектов в Подмосковье, в их числе — транспортно-логистический хаб «Селятино» в Наро-Фоминском округе.

«Уже в следующем году здесь появятся мультисклад площадью 65 тысяч квадраных метров, новые контейнерные площадки, дополнительные железнодорожные пути и терминал для хранения 8 тысяч автомобилей. Это позволит увеличить грузооборот с 850 тысяч до 1,05 миллиона контейнеров в год», — заявил Воробьев.

Губернатор Московской области добавил, что продолжается развитие международного торгово-выставочного центра «Гринвуд» в Красногорске. Сейчас там работают более 400 компаний из 14 стран и почти половина из них — китайские. Расширение центра привлечет около 10 миллиардов рублей инвестиций и создаст 2000 новых рабочих мест.

В индустриальном парке «Титан» в Ленинском округе откроется совместный проект компаний CRP ROBOT и ООО «Смарт Импорт» по производству роботов. Объем инвестиций на первом этапе составит 500 миллионов рублей.

«Для нас партнерство с Китаем — это новые инвестиции, современные технологии, совместные проекты и дополнительные возможности для развития экономики Подмосковья и повышения качества жизни наших жителей», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 17 июля прибыл на Всемирную конференцию по искусственному интеллекту в Шанхае. Подмосковная делегация поделится опытом с представителями других стран, а также изучит все, что используется в сфере робототехники, искусственного интеллекта и технологий изготовления программных продуктов.