Технологии будущего, нейросети и роботы. Андрей Воробьев — о сотрудничестве Подмосковья и Китая в области ИИ
Андрей Воробьев принял участие во всемирной конференции по ИИ в Шанхае
Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае с 17 по 20 июля. В составе российской делегации в мероприятии принимает участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поделился с коллегами опытом внедрения умных технологий в регионе и напомнил о тесном сотрудничестве Московской области и Китая.
В ежегодном форуме принимают участие более 80 стран и регионов. Ключевая тема в этом году — «Интеллектуальные партнеры — совместно создаем будущее». В рамках события пройдут два крупных саммита: сама конференция и встреча по глобальному управлению технологиями будущего.
«Мы сегодня в Шанхае, чтобы обмениваться опытом, изучить все то, что используется на практике в сфере робототехники, искусственного интеллекта, технологий изготовления программных продуктов», — отметил губернатор.
В рамках торжественного открытия конференции присутствующих поприветствовал председатель КНР Си Цзиньпинь.
Российская делегация ознакомилась с лучшими ИИ-практиками и технологическими решениями на тематической выставке. Свои разработки представили более 1,1 тысячи компаний, включая Alibaba, Baidu, Huawei и другие.
«Очень полезно и интересно пообщаться, познакомиться с разными компаниями. Важно, что все те продукты, которые мы видим на выставке, каждый год эволюционируют. Сегодня председатель Си Цзиньпинь говорил о том, что сотрудничество России, Китая и других стран Глобального Юга для всех нас очень важно», — добавил Воробьев.
Свой стенд представил и Сбер. На нем можно увидеть отечественные ИИ-решения, включая антропоморфный робот Грин, который адаптируется под промышленные задачи. Здесь же находится флагманская модель GigaChat 3.5 Ultra, способная решать математические задачи, вести финансовые расчеты и анализировать контракты.
Применение ИИ-практик в Подмосковье
Сегодня в регионе реализуют 67 ИИ-проектов в области здравоохранения, образования, строительства и других направлений. Экономический эффект от внедрения умных решений уже составил около 3,2 миллиарда рублей. В этом году в планах — запустить еще 16 проектов.
«Важно, чтобы искусственный интеллект был в регионах — в тех сферах, где он доказал свою эффективность: распознавание снимков, документооборот, все, что связано с обработкой обращений граждан. Таких проектов, которые могут масштабироваться, 14. Они позволяют экономить деньги и избавляться от рутины», — подчеркнул Воробьев.
Подмосковье и Китай: обмен опытом
Регион постоянно обменивается опытом с коллегами из КНР. Так, в марте в Подмосковье прошла Неделя китайской культуры — в ней приняли участие шесть школ.
Еще 12 образовательных учреждений подписали соглашения о сотрудничестве с учебными заведениями Побднебесной. В апреле 100 специалистов и управленцев Московской области прошли стажировку в республике. А в программах обмена студентами приняли участие более 100 учащихся.
«Мы также были в университете (Фудань), чтобы посмотреть, как устроена университетская программа. И ключевое: независимо от факультета — биология или технические специальности, — все завязано на использовании искусственного интеллекта. Сегодня ИИ — неотъемлемая часть обучения, в том числе в школах Китая», — сказал губернатор.
Совместные проекты Подмосковья и КНР
В будущем в Ленинском округе совместно с компанией CRP Rовот/ООО «Смарт Импорт» наладят производство промышленных роботов. Площадь комплекса составит пять тысяч квадратных метров. В проект инвестируют 500 миллионов рублей.
Воробьев напомнил, что Подмосковье и Китай также сотрудничают в области торговли. Так, в Наро-Фоминске реализуют большой проект по развитию логистического хаба «Селятино». В следующем году там откроется крупный склад, запустят дополнительные ж/д пути и место для хранения автомобилей. Грузооборот увеличится до тысячи двадцатифутовых контейнеров в год.