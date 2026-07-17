Сегодня 17:29 Технологии будущего, нейросети и роботы. Андрей Воробьев — о сотрудничестве Подмосковья и Китая в области ИИ Андрей Воробьев принял участие во всемирной конференции по ИИ в Шанхае Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае с 17 по 20 июля. В составе российской делегации в мероприятии принимает участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поделился с коллегами опытом внедрения умных технологий в регионе и напомнил о тесном сотрудничестве Московской области и Китая.

В ежегодном форуме принимают участие более 80 стран и регионов. Ключевая тема в этом году — «Интеллектуальные партнеры — совместно создаем будущее». В рамках события пройдут два крупных саммита: сама конференция и встреча по глобальному управлению технологиями будущего. «Мы сегодня в Шанхае, чтобы обмениваться опытом, изучить все то, что используется на практике в сфере робототехники, искусственного интеллекта, технологий изготовления программных продуктов», — отметил губернатор. В рамках торжественного открытия конференции присутствующих поприветствовал председатель КНР Си Цзиньпинь.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Российская делегация ознакомилась с лучшими ИИ-практиками и технологическими решениями на тематической выставке. Свои разработки представили более 1,1 тысячи компаний, включая Alibaba, Baidu, Huawei и другие. «Очень полезно и интересно пообщаться, познакомиться с разными компаниями. Важно, что все те продукты, которые мы видим на выставке, каждый год эволюционируют. Сегодня председатель Си Цзиньпинь говорил о том, что сотрудничество России, Китая и других стран Глобального Юга для всех нас очень важно», — добавил Воробьев. Свой стенд представил и Сбер. На нем можно увидеть отечественные ИИ-решения, включая антропоморфный робот Грин, который адаптируется под промышленные задачи. Здесь же находится флагманская модель GigaChat 3.5 Ultra, способная решать математические задачи, вести финансовые расчеты и анализировать контракты.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Применение ИИ-практик в Подмосковье Сегодня в регионе реализуют 67 ИИ-проектов в области здравоохранения, образования, строительства и других направлений. Экономический эффект от внедрения умных решений уже составил около 3,2 миллиарда рублей. В этом году в планах — запустить еще 16 проектов. «Важно, чтобы искусственный интеллект был в регионах — в тех сферах, где он доказал свою эффективность: распознавание снимков, документооборот, все, что связано с обработкой обращений граждан. Таких проектов, которые могут масштабироваться, 14. Они позволяют экономить деньги и избавляться от рутины», — подчеркнул Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Подмосковье и Китай: обмен опытом Регион постоянно обменивается опытом с коллегами из КНР. Так, в марте в Подмосковье прошла Неделя китайской культуры — в ней приняли участие шесть школ. Еще 12 образовательных учреждений подписали соглашения о сотрудничестве с учебными заведениями Побднебесной. В апреле 100 специалистов и управленцев Московской области прошли стажировку в республике. А в программах обмена студентами приняли участие более 100 учащихся. «Мы также были в университете (Фудань), чтобы посмотреть, как устроена университетская программа. И ключевое: независимо от факультета — биология или технические специальности, — все завязано на использовании искусственного интеллекта. Сегодня ИИ — неотъемлемая часть обучения, в том числе в школах Китая», — сказал губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3