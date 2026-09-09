В Подмосковье прошла конференция отделений Ассоциации ветеранов СВО и фонда «Защитники Отечества». На ней обсудили меры поддержки, вопросы реабилитации, трудоустройства, льгот и развития адаптивного спорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора Андрея Воробьева по итогам его участия в мероприятии.

Воробьев отметил, что одним из приоритетов остается прямой диалог с ветеранами и поиск востребованных форм поддержки.

«Мы должны быть чуткими и всегда находиться рядом. И ключевое здесь — конкретные предложения и программы, которые сегодня максимально востребованы», — сказал он.

Подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» работает в Красногорске в 2023 году. Сейчас в нем трудятся 111 человек, в том числе 103 социальных координатора. Они помогают ветеранам и семьям погибших с оформлением документов и выплат, получением средств реабилитации, юридическими и психологическими вопросами.

Ассоциация ветеранов СВО в регионе была создана в январе 2025 года. Сейчас в нее входят более 4,6 тысячи ветеранов. Организация занимается социальными и бытовыми вопросами, помогает с трудоустройством, проводит программы переподготовки и повышения квалификации.