Андрей Воробьев вручил награды служившим в зоне СВО добровольцам

Добровольцев подразделения БАРС и бригады ГРОМ «Каскад» наградили в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев вручил им медали в ходе совместной конференция подмосковных отделений Ассоциации ветеранов СВО и Госфонда «Защитники Отечества». Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Одним из награжденных стал 59-летний боец с позывным «Майкл», которого сослуживцы называли «дядя Миша». Ветеран — кадровый военный, старший лейтенант ВВС и бывший бортинженер. В зоне СВО он служил в подразделении беспилотников и делился опытом с более молодыми бойцами. За проявленные мужество и отвагу его наградили медалью «За храбрость».

Эту же церемонию прошел его командир с позывным «Ренж». Он провел на передовой три года, участвовал в боях на разных направлениях и помогал эвакуировать мирных жителей. После награждения военнослужащий вернулся к своим бойцам. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Реабилитация, трудоустройство, переобучение, всесторонняя забота о семьях — все это наши приоритеты. И такой прямой диалог и обсуждение самого важного уже стали доброй традицией», — отметил Воробьев.

Еще две медали «За храбрость» вручили бойцам с позывными «Гидрант» и «Шома». Первый ранее работал спасателем МЧС, получил тяжелое ранение, а после лечения вернулся к службе. Сейчас он служит в подразделении противовоздушной обороны ведомственной охраны.