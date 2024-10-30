Волонтеров наградили ко Дню добровольца в Мытищах

За активную позицию и вклад в развитие волонтерского движения ребят наградила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Активистам вручили благодарственные письма.

Анастасии Люкшиной вручили благодарственное письмо министерства информации и молодежной политики Московской области.

Еще несколько человек получили почетные грамоты секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Московской областной Думы. Ребята активно проявили себя в мероприятиях в поддержку бойцов СВО.

Также на встрече обсудили актуальные темы добровольчества. Участники смогли провести обмен опытом и поделиться воспоминаниями о ярких моментах деятельности.

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