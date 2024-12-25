Власти Подольска рассказали о ходе ремонта сгоревшего дома на улице Веллинга

Жители многоэтажки на улице Веллинга в Подольске получили ответ на свою жалобу о протекающей крыше. Администрация городского округа рассказала о ходе ремонтных работ.

Жители пожаловались, что после июльского пожара дом стоит без крыши. Ремонтом дома занимается Фонд капремонта Московской области, там заявили, что работы закончат до 31 мая 2025 года.

«На Веллинга, 22 в настоящее время работают 11 человек. Выполнена установка ферм на 70%», — сообщили в пресс-службе администрации.

Строители проводят подготовительные работы под установку ферм над частью первого подъезда с уличной стороны, из-за этого демонтирована временная укрывная конструкция. Также ремонтники начали монтаж стен с торцевой стороны второго подъезда для установки ферм.

«До 30 декабря планируется закрыть пространство кровли полностью под пленку и частично мембрану», - добавили в администрации.

В главные дни новогодних праздников на объекте будут находиться дежурные.