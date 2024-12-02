Ремонт сгоревшего дома на улице Веллинга в Подольске завершат в 2025 году

Восстановительные работы продолжаются в доме № 22 на улице Веллинга, где летом текущего года произошел пожар. За приведение здания в порядок отвечает Фонд капитального ремонта.

Специалисты занимаются восстановлением вентиляционных каналов. На объекте трудятся 12 человек. По периметру крыши укладывают укрывной материал. Дежурные бригады следят за монтажом, чтобы оперативно реагировать на возможные проблемы. Закрыть кровлю под металл планируют к концу января следующего года.

До конца декабря должен завершиться монтаж стропильной системы теплового контура и установка пароизоляции. Разбор завалов на месте пожара полностью закончен. Также выполнена закольцовка систем центрального отопления и горячего водоснабжения. Окончательно завершить все восстановительные работы должны в конце мая 2025 года.

Ремонт сгоревшего дома производится на средства собственников жилья. В настоящее время в здание подаются все ресурсы, кроме газа. Как объяснили в Фонде капитального ремонта, сроки монтажа кровли перенесли на конец января из-за некорректного управления денежными средствами со стороны председателя Товарищества собственников жилья.

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