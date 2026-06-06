Власти Подмосковья проверили капремонт школ в Пушкино и Сергиевом Посаде

Вице-губернатор Московской области Владимир Локтев и министр строительного комплекса Александр Туровский проверили ход капитального ремонта школ в Пушкино и Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Во время объезда чиновники выявили отдельные замечания — их оперативно зафиксировали и взяли в проработку. Локтев подчеркнул: перед подрядчиками поставили задачу сдать все объекты в срок. Они работают в усиленном режиме.

Туровский добавил, что замечания носят рабочий характер. Все поставленные задачи выполнят своевременно и в полном объеме.

Единый срок сдачи этих объектов — 1 сентября. С начала учебного года дети пойдут в обновленные школы.

К завершению близится и ремонт в школе № 13 городского округа Королев. В обновленные классы осенью пойдут более 800 детей.

В конце апреля завершились работы в химкинской гимназии № 23. Ее проверили чиновники, общественники и сотрудники организации.