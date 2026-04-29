Капитальный ремонт гимназии № 23 проверили в Химках

Ремонтные работы главного корпуса учебного заведения на улице Тюкова в микрорайоне Сходня подходят к финальной стадии и выполняются строго по графику. Более 550 учеников вернутся за парты в обновленные, светлые, современные и безопасные классы.

Прогресс ремонта, начатого в 2025 году, оценили председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский, лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова, директор гимназии Олеся Климачева, представители подрядной организации, учителя и родители.

«Мы создаем пространство, которое формирует достойную атмосферу в школе. Когда дети приходят в красивое и удобное здание, они чувствуют уважение к себе. Важно, чтобы начало учебного года стало для ребят вдохновляющим», — поделился Сергей Малиновский.

Гимназия № 23 — одно из главных образовательных учреждений Химок. Здание давно нуждалось в обновлении. Жители подали заявку через Народную программу «Единой России», и проект получил финансирование.

Сейчас подрядчики работают по нескольким направлениям: доводят до конца фасад, ремонтируют крышу, устанавливают инженерные коммуникации и занимаются внутренней отделкой.

«Каждое предложение людей становится реальным результатом. Так случилось и с гимназией. Химчане настояли на ремонте, и теперь мы видим, как школа стремительно меняется. Всегда радует момент, когда инициатива жителей превращается в конкретное дело», — отметила Олеся Климачева.

Полное завершение работ намечено на июль, а полностью готово учреждение будет к 1 сентября.