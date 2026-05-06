Капитальный ремонт в школе №13 Королева близится к завершению

В школе №13 городского округа Королев идет капитальный ремонт. Более 65 рабочих активно обновляют здание, чтобы к началу учебного года ученики могли вернуться в обновленные классы.

На объекте кипит работа: одни укрепляют кровлю, другие монтируют крепеж для утеплителя на фасаде и сразу зашивают стены. Внутри здания старые оконные проемы расширяют и вставляют новые рамы. Рабочие также тянут силовые кабели, налаживают системы горячего и холодного водоснабжения, устанавливают новые радиаторы отопления.

Особое внимание уделяется спортзалу и актовому залу — двум главным школьным точкам притяжения. В спортзале укрепили оконные проемы и взялись за крышу, а в актовом зале готова стяжка пола и усилены окна.

Производитель работ на участке Дмитрий Шибанов отмечает, что в классах уже ставят металлические перегородки и обшивают их специальным покрытием — водоотталкивающим, огнеупорным и очень прочным. Полы на этажах заливают свежей стяжкой.

В школе учатся 809 детей. На время капитального ремонта их перевели в школу №5. Обновление учебного заведения проходит в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».