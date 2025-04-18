Ветеранам в Мытищах вручили знаки «Почетный гражданин городского округа»

Знаки «Почетный гражданин городского округа Мытищи» получили фронтовики и ветераны, а также родственники тех, кто не смог прийти на мероприятие.

Так, наградили Елену Артемьеву, Софию Мелентьеву, Анну Кононову, Ефима Эпштейна, Татьяну Львову и Федосию Муромскую.

Ранее мы рассказывали сразу о ряде мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, которые состоятся в Мытищах. К примеру, акция «Диктант Победы» пройдет на 29 площадках в округе 25 апреля. Жители Мытищ смогут проверить знания по истории Великой Отечественной войны.

Также памятник танку САУ-76 в Мытищах займет новое место на Ярославском шоссе. Рядом с ним расположат ЗСУ «Шилка», произведенную на Мытищинском машиностроительном заводе.