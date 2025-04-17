Акция «Диктант Победы» пройдет на 29 площадках в Мытищах 25 апреля

Участникам международной патриотической историко-просветительской акции предстоит ответить на задания о самых значимых датах, фактах и людях, которые сыграли решающую роль в исходе войны. «Диктант Победы» — часть партийного проекта «Историческая память» от «Единой России». Главная цель акции — повысить интерес к истории страны, особенно, у молодого поколения. Пройдет диктант в 2025 году уже в седьмой раз, и с каждым годом он становится только популярнее, привлекая все больше внимания общественности.

Участие в диктанте — это не только проверка знаний, это дань событиям Великой Отечественной войны и героям, которые воевали за мирное небо. Чтобы стать участником нужно зарегистрироваться на сайте проекта, а также определить удобный способ прохождения тестирования — очно или онлайн. На официальном сайте проекта можно ознакомиться с подробной информацией и пройти пробное подготовительное тестирование.

Адреса 29 площадок, которые будут открыты для прохождения «Диктанта победы», можно найти на интерактивной карте диктантпобеды.рф.