Велопробег ко Дню физкультурника пройдет в Королеве 9 августа
В День физкультурника, 9 августа, в Королеве организуют семейный велопробег. Принять участие в нем приглашают и начинающих, и профессиональных велогонщиков.
Организовали спортивное событие Молодежный центр «Космос» и Центр организации велосипедного движения. Для участия в велопробеге необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Сбор участников состоится в 13:30 на Октябрьской улице напротив экосцены в Центральном городском парке. Стартуют спортсмены в 14:00. Промежуточная точка — сквер вблизи пруда в микрорайоне Юбилейный.
Все желающие могут предварительно украсить велосипеды. Самым креативным велогонщикам вручат подарки.
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