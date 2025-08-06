Велопробег ко Дню физкультурника пройдет в Королеве 9 августа

В День физкультурника, 9 августа, в Королеве организуют семейный велопробег. Принять участие в нем приглашают и начинающих, и профессиональных велогонщиков.

Организовали спортивное событие Молодежный центр «Космос» и Центр организации велосипедного движения. Для участия в велопробеге необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Сбор участников состоится в 13:30 на Октябрьской улице напротив экосцены в Центральном городском парке. Стартуют спортсмены в 14:00. Промежуточная точка — сквер вблизи пруда в микрорайоне Юбилейный.

Все желающие могут предварительно украсить велосипеды. Самым креативным велогонщикам вручат подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как в регионе откроют новые физкультурно-оздоровительные центры.