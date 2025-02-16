«Спорт станет доступнее». Воробьев заявил об открытии новых ФОКов в Подмосковье

Занятия спортом станут доступнее для жителей Подмосковья. До конца в регионе появятся три новых физкультурно-оздоровительных комплекса, а после реконструкции откроются два стадиона и Клинская школа олимпийского резерва. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале .

Новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейном откроется в Раменском весной. Кроме занятий плаванием, местным жителям станут доступны корты для бадминтона и тренировочные залы.

Еще один ФОК с бассейном откроют в Лобне. В учреждении будут спортивные и тренажерные залы, а также зоны отдыха с кафе и детской площадкой.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортзалом заработает и в Бронницах.

«Построим трибуны на 100 человек, залы для силовой подготовки и фитнеса, медблок, буфет. Организуем места для отдыха и парковки», — подчеркнул губернатор Московской области.

После реконструкции к работе вернется Клинская школа олимпийского резерва. Там заработает легкоатлетический манеж с трибунами, бассейн, спортивный и тренажерный залы и теннисные корты.

Расположенный в Луховицах стадион «Спартак» после обновления примет более 1,5 тысячи зрителей на новых трибунах с навесами от осадков. Кроме того, там обновят дорожки для бега, футбольное поле и спортивную площадку. Внутри здания откроют спортивный и тренажерные залы.

Свои двери распахнет реутовский спортивный комплекс «Старт». В здании будет тренажерный зал и залы адаптивной гимнастики, кафе и конференц-зал с медицинским блоком, а также гостиничные номера. На футбольном поле заменят покрытие и установят новое с подогревом. Для зрителей матчей оборудуют трибуну на тысячу мест.

В конце января после реконструкции к работе вернулся самый большой в Балашихе спортивный комплекс «Орион». Для жителей стали доступны спортивные и тренажерные залы, стадион и крытая ледовая арена. В ближайшее время в «Орионе» откроют еще два бассейна и крытый футбольный манеж.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ежедневно спортивный комплекс посещают для занятий более 1,5 тысячи жителей. После завершения всех работ их число увеличится в два раза.