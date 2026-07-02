В Реутове прошла ретровечеринка «Ретро-бум. Стиляги навсегда!»

В городе Реутов 1 июля состоялось яркое событие — ретро-вечеринка «Ретро-бум. Стиляги навсегда!». Мероприятие собрало любителей ретро-музыки и танцев, а также всех, кто ценит атмосферу прошлого, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

На празднике выступил танцевальный коллектив «Гротеск» из комплексного соццентра «Люберецкий» города Лыткарино. Он подарил гостям яркие эмоции и незабываемые впечатления. Участники мероприятия смогли не только насладиться музыкой и танцами, но и поучаствовать в увлекательных мастер-классах. Завершилось мероприятие душевным чаепитием, на котором гости пообщались и поделились своими впечатлениями.

Особенность события — участие пенсионеров из проекта «Активное долголетие» из 14 городских округов Московской области. Они доказали, что возраст — это всего лишь цифры, а душа всегда молода. Атмосфера праздника была пропитана духом золотой эпохи: яркие наряды, смелые прически и, конечно, непередаваемое настроение 60-х и 70-х годов.

Мероприятие объединило людей разного возраста, что еще раз подтвердило: возраст — не помеха для энергии, творчества и любви к жизни.

Всех желающих приглашают присоединиться к мероприятиям и доказать, что возраст — не помеха для активного и насыщенного образа жизни.

Контакты: Адрес: г. о. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 34. Телефон для справок: 8 (495) 552-70-58.