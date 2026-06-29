В Подмосковье утвердили график приема граждан на июль

Власти Московской области утвердили график приема граждан на июль 2026 года. Личные встречи будут проводить члены правительства региона, руководители министерств, комитетов и главных управлений.

Жители смогут задать интересующие вопросы представителям сфер здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ, имущественных отношений, экологии, строительства, культуры, спорта, благоустройства и других направлений.

Первый прием запланировали на 2 июля. В этот день с гражданами встретятся министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова, министр экологии и природопользования Тихон Фирсов и министр информации и молодежной политики Кетеван Швелидзе.

В течение месяца прием также проведут вице-губернаторы Людмила Болатаева и Владимир Локтев, первые заместители председателя правительства региона Наталия Масленкина и Максим Фомин, а также заместители председателя правительства Подмосковья.

Отдельно утвердили график приема граждан в общественных приемных исполнительных органов Московской области. Прием будет проходить в городских и муниципальных округах региона в отдельные дни с 10:00 до 13:00.

Кроме того, в июле жители Подмосковья смогут получить бесплатные юридические консультации адвокатов Московской областной коллегии адвокатов. Приемы пройдут 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 июля с 10:00 до 14:00.

До этого в Москве анонсировали тематические приемы граждан по вопросам реновации. Их проведут 30 июня на площадке Общественного штаба с участием представителей столичного Департамента градостроительной политики.