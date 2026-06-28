Овчинский: департамент градостроительной политики проведет приемы граждан

На площадке Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации состоятся тематические приемы граждан с участием представителей Департамента градостроительной политики города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы. Мероприятия пройдут 30 июня.

Жители получат возможность получить личную консультацию специалистов. Прием будет осуществляться по предварительной записи по номеру телефона +7 (495) 548-20-80.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский назвал поддержку жителей на всех этапах реализации программы реновации одной из ключевых задач.

По его словам, формат встреч в Общественном штабе позволяет вести прямой диалог и подробно разбирать волнующие горожан вопросы.

«Специалисты рассказывают о правовых механизмах программы и предусмотренных для жителей гарантиях. Кроме того, участники могут узнать, как определяется выбор стартовых площадок для строительства новых домов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Общественный штаб создали по инициативе Общественной палаты Москвы в 2017 году. За это время специалисты рассмотрели около 260 тысяч обращений граждан.

Бесплатные консультации в Общественном штабе оказывают по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1. Подробно о работе и графике можно узнать на сайте.