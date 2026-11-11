В Подмосковье СОБР «Гюрза» отметит день образования подразделения
Съемочная команда телеканала «360» поздравляет тех, кто знает цену выдержке и командной работе.
Коллеги из МВД их уважают за надежность. С начала года — 300 специальных мероприятий.
Мы их ценим за неуемную творческую энергию.
Преступники их боятся. Только в этом году 275 задержанных подозреваемых и около 150 единиц оружия, изъятых из незаконного оборота.
А мы благодарны им за заботу и тепло на съемочной площадке.
12 ноября — день образования подразделения. Съемочная команда телеканала «360» поздравляет ГУ СОБР «Гюрза» Росгвардии по Московской области.
Когда СОБР грозно стучит в твою дверь — это страшно. Когда снимаешь СОБР — это красиво.
Крепкого здоровья вам, парни, сил и возвращения домой после каждого задания!
Читайте также