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    В Подмосковье СОБР «Гюрза» отметит день образования подразделения

    Съемочная команда телеканала «360» поздравляет тех, кто знает цену выдержке и командной работе.

    Коллеги из МВД их уважают за надежность. С начала года — 300 специальных мероприятий.

    Мы их ценим за неуемную творческую энергию.

    Преступники их боятся. Только в этом году 275 задержанных подозреваемых и около 150 единиц оружия, изъятых из незаконного оборота.

    А мы благодарны им за заботу и тепло на съемочной площадке.

    12 ноября — день образования подразделения. Съемочная команда телеканала «360» поздравляет ГУ СОБР «Гюрза» Росгвардии по Московской области.

    Когда СОБР грозно стучит в твою дверь — это страшно. Когда снимаешь СОБР — это красиво.

    Крепкого здоровья вам, парни, сил и возвращения домой после каждого задания!

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