В Подмосковье ликвидировали последствия майского снегопада

Работники Мособлпожспас ликвидировали последствия майского снегопада в Подмосковье. Вчерашний день был напряженным для сотрудников противопожарной службы, отметили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Чтобы устранить последствия стихии, на помощь пришли дежурные смены пожарных и спасателей. Они выезжали на место, распиливали деревья, которые заблокировали дороги, восстанавливали движение на трассах. Также спасатели расчищали проезды, убирали ветки и бревна с тротуаров.

«Майский снегопад повалил деревья, оборвал провода, привел к заторам на дорогах — в службу экстренных вызовов 112 поступили десятки сообщений из разных уголков региона», — сообщили в «Мособлпожспасе».

Из-за непогоды в Подмосковье произошла одна из самых серьезных аварий на электросетях за последние 15 лет. К утру 3 мая Россети восстановили работу более 2,5 тысяч объектов энергетики в Подмосковье.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отметила, в первые два дня мая в Москве выпало до 70% месячной нормы осадков, что является рекордом за всю историю наблюдений.