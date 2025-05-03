Россети к утру 3 мая восстановили работу более 2,5 тыс. энергообъектов в Подмосковье

Специалисты «Россети — Московский регион» к утру 3 мая восстановили работу более 2,5 тысячи энергетических объектов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

За прошедшие сутки энергетики ввели в работу 2507 объектов, устраняя последствия мощного циклона. В том числе — 2318 трансформаторных подстанций, два крупных центра питания в 110 киловатт, 183 линии электропередачи, четыре подстанции в 35 киловатт.

«Работы ведутся в круглосуточном режиме, в том числе велись всю ночь, со 2 на 3 мая», — заявили в компании.

«Россети Московский регион»
Фото: «Россети Московский регион»/Telegram
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«Россети Московский регион»
Фото: «Россети Московский регион»/Telegram
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«Россети Московский регион»
Фото: «Россети Московский регион»/Telegram
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Также специалисты запитали все социально значимые энергообъекты и восстановили электроснабжение 485 населенных пунктов. Нарушения устраняют 146 бригад: 399 специалистов и 158 единиц техники. В компании продолжает действовать особый режим работы.

Мощный циклон с рекордным снегопадом и шквалистым ветром обрушился на столичный регион вечером 1 мая. К утру следующего дня непогода стала причиной крупнейших за последнее десятилетие нарушений электроснабжения в Подмосковье.

Масштабное повреждение спровоцировали сразу несколько факторов: распустившаяся листва на поваленных деревьях, большое количество мокрого снега и заморозки.

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