Россети к утру 3 мая восстановили работу более 2,5 тыс. энергообъектов в Подмосковье

Специалисты «Россети — Московский регион» к утру 3 мая восстановили работу более 2,5 тысячи энергетических объектов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

За прошедшие сутки энергетики ввели в работу 2507 объектов, устраняя последствия мощного циклона. В том числе — 2318 трансформаторных подстанций, два крупных центра питания в 110 киловатт, 183 линии электропередачи, четыре подстанции в 35 киловатт.

«Работы ведутся в круглосуточном режиме, в том числе велись всю ночь, со 2 на 3 мая», — заявили в компании.